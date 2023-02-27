Shion İnoue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shion İnoue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shion İnoue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shion İnoue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shion İnoue 3 Ağustos 1997 tarihinde ---, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 井上 潮音 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shion İnoue Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Shion İnoue, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Shion İnoue'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Shion İnoue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shion İnoue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shion İnoue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shion İnoue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Tokyo Verdy

9 Ocak 2021 yılında Vissel Kobe

9 Ocak 2023 yılında Yokohama FC

Shion İnoue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shion İnoue şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Shion İnoue Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya A21 takımında 7 numaralı formasıyla 10 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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