Shirinboy Abdullaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shirinboy Abdullaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shirinboy Abdullaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shirinboy Abdullaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shirinboy Abdullaev 4 Ağustos 1992 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Ширинбой Абдуллаев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shirinboy Abdullaev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shirinboy Abdullaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogdiana Jizzakh futbol takımında oynamaktadır. Sogdiana Jizzakh takımına 20 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Shirinboy Abdullaev'nin Sogdiana Jizzakh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shirinboy Abdullaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shirinboy Abdullaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shirinboy Abdullaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shirinboy Abdullaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2017 yılında Sogdiana

Shirinboy Abdullaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shirinboy Abdullaev şuan Sogdiana Jizzakh takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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