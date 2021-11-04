Twitter'da öğlen saatleri sularında Shiryo Lnu başlığı tt (trendtopic) listesine yükseldi. Gündem olan balığın ardından kullanıcılardan durumu anlamaya çalışanlar "Shiryo Lnu nedir? Shiryo Lnu Twitter'da neden gündem oldu?" sorularına cevap arıyor. Peki,Shiryo Lnu nedir? Shiryo Lnu Twitter'da neden gündem oldu? İşte detaylar...

SHİRYO LNU NEDİR?

Twitter gündem listesinde üst sıralara yükselen Shiryo Lnu hakkında, döviz ile ilgili mi, birey mi yoksa başka bir durum mu olduğuna dair bilgilere ulaşılamamaktadır. Shiryo Lnu hakkında biyografi bilgilerine erişilememekle birlikte, başlık adı altında herhangi bir sonuca ulaşılamamaktadır. Shiryo Lnu hakkında atılan tweetlerin ise konudan bağımsız olduğu görülmektedir.

SHİRYO LNU TWİTTER'DA NEDEN GÜNDEM OLDU?

Twitter gündem listesinde üst sıralara yükselen Shiryo Lnu başlığının neden gündem olduğu bilinememektedir. İsmin içeriğine girenler ilgili tweet dahi atılmadığını görmektedir. Twitter'da bazen bot hesaplar bu tür gündemler yaratabiliyor.