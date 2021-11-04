Yıbar isminin anlamı nedir, Yıbar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Acunalp isminin anlamı nedir, Acunalp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ceylani isminin anlamı nedir, Ceylani ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Balkış isminin anlamı nedir, Balkış ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Yaman isminin anlamı nedir, Yaman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kanser tedavisi gören 7 yaşındaki Arif Kıpkıp'tan acı haber! Amcasıyla aynı kaderi yaşadıKayıhan isminin anlamı nedir, Kayıhan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Halise isminin anlamı nedir, Halise ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Tağay isminin anlamı nedir, Tağay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Okbay isminin anlamı nedir, Okbay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Shiryo Lnu nedir? Shiryo Lnu Twitter'da neden gündem oldu?

Shiryo Lnu nedir? Shiryo Lnu Twitter'da neden gündem oldu?

Gündemleriyle her gün yeni bir olaya yer veren Twiter'da bugün aniden Shiryo Lnu başlığı trendlere yükselirken, kullanıcılar "Shiryo Lnu nedir? Shiryo Lnu Twitter'da neden gündem oldu?" sorularını merak etti. İşte detaylar...

Shiryo Lnu nedir? Shiryo Lnu Twitter'da neden gündem oldu?

Twitter'da öğlen saatleri sularında Shiryo Lnu başlığı tt (trendtopic) listesine yükseldi. Gündem olan balığın ardından kullanıcılardan durumu anlamaya çalışanlar "Shiryo Lnu nedir? Shiryo Lnu Twitter'da neden gündem oldu?" sorularına cevap arıyor. Peki,Shiryo Lnu nedir? Shiryo Lnu Twitter'da neden gündem oldu? İşte detaylar...

1058311.jpg

SHİRYO LNU NEDİR?

Twitter gündem listesinde üst sıralara yükselen Shiryo Lnu hakkında, döviz ile ilgili mi, birey mi yoksa başka bir durum mu olduğuna dair bilgilere ulaşılamamaktadır. Shiryo Lnu hakkında biyografi bilgilerine erişilememekle birlikte, başlık adı altında herhangi bir sonuca ulaşılamamaktadır. Shiryo Lnu hakkında atılan tweetlerin ise konudan bağımsız olduğu görülmektedir.

118200178-gettyimages-1128061419.jpg

SHİRYO LNU TWİTTER'DA NEDEN GÜNDEM OLDU?

Twitter gündem listesinde üst sıralara yükselen Shiryo Lnu başlığının neden gündem olduğu bilinememektedir. İsmin içeriğine girenler ilgili tweet dahi atılmadığını görmektedir. Twitter'da bazen bot hesaplar bu tür gündemler yaratabiliyor. 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT