Shiwei Che kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shiwei Che Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shiwei Che adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shiwei Che Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shiwei Che 30 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 车世伟 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shiwei Che Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kunshan FC futbol takımında oynamaktadır. Kunshan FC takımına 28 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Shiwei Che'nin Kunshan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shiwei Che Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shiwei Che isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Shiwei Che Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shiwei Che futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Şubat 2015 yılında HB CFFC

1 Ocak 2016 yılında HB FC Res.

1 Şubat 2017 yılında HB CFFC

18 Temmuz 2019 yılında HB FC Res.

14 Şubat 2020 yılında TJ Teda

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

28 Ağustos 2022 yılında KS FC

Shiwei Che Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shiwei Che şuan Kunshan FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.