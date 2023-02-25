Shiyu Zhu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shiyu Zhu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shiyu Zhu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shiyu Zhu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shiyu Zhu 16 Nisan 1991 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 朱世玉 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shiyu Zhu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shiyu Zhu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 13 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Shiyu Zhu'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Shiyu Zhu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shiyu Zhu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Shiyu Zhu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shiyu Zhu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında QD Jonoon

1 Ocak 2015 yılında Hainiu Res.

7 Temmuz 2015 yılında QD Jonoon

9 Mart 2018 yılında LN SY Urban

13 Nisan 2022 yılında QD Hainiu

Shiyu Zhu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shiyu Zhu şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.