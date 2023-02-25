Shiyuan Yang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shiyuan Yang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shiyuan Yang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shiyuan Yang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shiyuan Yang 11 Mart 1994 tarihinde Changchun şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 杨世元 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shiyuan Yang Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shiyuan Yang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Shiyuan Yang'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Shiyuan Yang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/sewon_1994

Shiyuan Yang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shiyuan Yang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shiyuan Yang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shiyuan Yang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında SH Port Res.

1 Ocak 2014 yılında SH East Asia

19 Ocak 2017 yılında YB Funde

1 Temmuz 2017 yılında YB Funde Res.

31 Aralık 2017 yılında SH SIPG

1 Şubat 2018 yılında SZ Dongwu

31 Aralık 2018 yılında SH SIPG

Shiyuan Yang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shiyuan Yang şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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