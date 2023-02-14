Shkelqim Demhasaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shkelqim Demhasaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shkelqim Demhasaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shkelqim Demhasaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shkelqim Demhasaj 19 Nisan 1996 tarihinde Schaffhausen şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Kosova,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shkelqim Demhasaj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESHA yapmaktadır. Shkelqim Demhasaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grasshopper Club Zürih futbol takımında oynamaktadır. Grasshopper Club Zürih takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Shkelqim Demhasaj'nin Grasshopper Club Zürih ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Shkelqim Demhasaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Shkelqim Demhasaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Shkelqim Demhasaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shkelqim Demhasaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Schaffhausen

1 Temmuz 2017 yılında FC Luzern

1 Temmuz 2020 yılında Grasshoppers

11 Şubat 2022 yılında FC Winterthur

30 Haziran 2022 yılında Grasshoppers

Shkelqim Demhasaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shkelqim Demhasaj şuan Grasshopper Club Zürih takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Shkelqim Demhasaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U21 takımında 18 numaralı formasıyla 13 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 18 numaralı formasıyla 10 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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