Shkelqim Vladi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shkelqim Vladi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shkelqim Vladi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shkelqim Vladi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Shkelqim Vladi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shkelqim Vladi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Shkelqim Vladi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shkelqim Vladi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shkelqim Vladi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shkelqim Vladi 21 Eylül 2000 tarihinde Thun şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Kosova,İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Shkëlqim Vladi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shkelqim Vladi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Shkelqim Vladi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Aarau futbol takımında oynamaktadır. FC Aarau takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Shkelqim Vladi'nin FC Aarau ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Shkelqim Vladi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vladinhoo/

Shkelqim Vladiboyu ve yaşı kaç

Shkelqim Vladi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Shkelqim Vladi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Shkelqim Vladi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shkelqim Vladi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2018 yılında BSC YB U21

1 Temmuz 2021 yılında BSC Young Boys

2 Temmuz 2021 yılında Yverdon Sport

31 Aralık 2021 yılında BSC Young Boys

4 Ocak 2022 yılında FC Aarau

30 Haziran 2022 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2022 yılında FC Aarau

Shkelqim Vladi kimdir

Shkelqim Vladi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shkelqim Vladi şuan FC Aarau takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Rot-Schwarz, FC Dürrenast, FC Thun, BSC Young Boys

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Shkelqim Vladi nereli

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