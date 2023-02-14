Shkelzen Gashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shkelzen Gashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shkelzen Gashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shkelzen Gashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shkelzen Gashi 15 Temmuz 1988 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arnavutluk,İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Shkëlzen Taib Gashi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shkelzen Gashi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Shkelzen Gashi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Aarau futbol takımında oynamaktadır. FC Aarau takımına 2 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Shkelzen Gashi'nin FC Aarau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Shkelzen Gashi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/s_gashi11

http://instagram.com/s_gashi

http://www.facebook.com/ShkelzenGashi100/refprofile

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Shkelzen Gashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Shkelzen Gashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Shkelzen Gashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shkelzen Gashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında FC Zürich U21

1 Temmuz 2007 yılında FC Zürich

1 Ocak 2008 yılında FC Schaffhausen

30 Haziran 2008 yılında FC Zürich

1 Temmuz 2008 yılında AC Bellinzona

31 Aralık 2009 yılında FC Zürich

1 Ocak 2010 yılında Xamax

1 Ocak 2011 yılında FC Aarau

31 Aralık 2011 yılında Neuchâtel Xamax

1 Ocak 2012 yılında FC Aarau

1 Temmuz 2012 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2014 yılında FC Basel

1 Şubat 2016 yılında Colorado

1 Mart 2019 yılında Kulüpsüz

2 Ocak 2020 yılında FC Aarau

Shkelzen Gashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shkelzen Gashi şuan FC Aarau takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shkelzen Gashi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Zürich (1998–2007), Grasshopper Club Zürich (1999–2000/loan)

Arnavutluk takımında 11 numaralı formasıyla 14 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

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