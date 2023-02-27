Shkelzen Lushtaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shkelzen Lushtaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shkelzen Lushtaku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shkelzen Lushtaku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shkelzen Lushtaku 22 Haziran 1990 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shkelzen Lushtaku Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Drenica futbol takımında oynamaktadır. KF Drenica takımına - tarihinde katılmıştır. Shkelzen Lushtaku'nin KF Drenica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Shkelzen Lushtaku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shkelzen Lushtaku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shkelzen Lushtaku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shkelzen Lushtaku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shkelzen Lushtaku şuan KF Drenica takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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