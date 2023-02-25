Shkelzen Ruci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shkelzen Ruci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shkelzen Ruci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shkelzen Ruci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shkelzen Ruci 1 Temmuz 1992 tarihinde Elbasan şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Shkëlzen Ruçi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shkelzen Ruci Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SAME SC yapmaktadır. Shkelzen Ruci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Skënderbeu futbol takımında oynamaktadır. KF Skënderbeu takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Shkelzen Ruci'nin KF Skënderbeu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shkelzen Ruci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shkelzen Ruci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shkelzen Ruci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shkelzen Ruci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2011 yılında KF Elbasani

31 Ağustos 2013 yılında FK Bylis

23 Ağustos 2014 yılında KF Elbasani

30 Haziran 2015 yılında FK Bylis

22 Temmuz 2016 yılında FC Luftëtari

1 Temmuz 2019 yılında SC Gjilani

1 Temmuz 2021 yılında KF Skënderbeu

Shkelzen Ruci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shkelzen Ruci şuan KF Skënderbeu takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

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