Shkodran Mustafi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shkodran Mustafi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shkodran Mustafi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shkodran Mustafi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shkodran Mustafi 17 Nisan 1992 tarihinde Bad Hersfeld şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Almanya,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shkodran Mustafi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Shkodran Mustafi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levante futbol takımında oynamaktadır. Levante takımına 2 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Shkodran Mustafi'nin Levante ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Shkodran Mustafi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/mustafiofficial

http://www.instagram.com/shkodranmustafi/

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http://www.facebook.com/ShkodranMustafi/?ref=ts&fref=ts

Shkodran Mustafi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Shkodran Mustafi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Shkodran Mustafi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shkodran Mustafi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Hamburg U17

1 Temmuz 2009 yılında Everton Res.

3 Ocak 2012 yılında Sampdoria

6 Ağu 2014 yılında Valencia

30 Ağu 2016 yılında Arsenal

1 Şubat 2021 yılında Schalke

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

2 Eylül 2021 yılında Levante

Shkodran Mustafi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shkodran Mustafi şuan Levante takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shkodran Mustafi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

1.FV Bebra, SV Rotenburg (-2006)

Almanya takımında 2 numaralı formasıyla 13 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 2 gol atmıştır.

Almanya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 24 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U20 takımında 5 numaralı formasıyla 31 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 18 Ağu 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 5 numaralı formasıyla 19 Ağu 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 5 numaralı formasıyla 18 Eylül 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 5 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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