Shlomi Azulay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shlomi Azulay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shlomi Azulay kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shlomi Azulay ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Shlomi Azulay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shlomi Azulay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shlomi Azulay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shlomi Azulay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shlomi Azulay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shlomi Azulay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shlomi Azulay 30 Mart 1990 tarihinde Hadera şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da שלומי אזולאי şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shlomi Azulay Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shlomi Azulay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Tel Aviv takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Shlomi Azulay'nin Hapoel Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Shlomi Azulay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shlomi Azulay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Shlomi Azulay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shlomi Azulay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Maccabi Haifa

7 Eylül 2010 yılında H. Petah Tikva

18 Ocak 2011 yılında Maccabi Haifa

19 Ocak 2011 yılında Hapoel Herzliya

30 Haziran 2012 yılında Maccabi Haifa

1 Ağustos 2012 yılında Hapoel Haifa

4 Eylül 2013 yılında H Rishon leZion

12 Ağustos 2014 yılında B. Jerusalem

30 Haziran 2015 yılında H Rishon leZion

1 Temmuz 2015 yılında B. Jerusalem

10 Ağustos 2015 yılında M. Tel Aviv

7 Eylül 2016 yılında Kiryat Shmona

30 Haziran 2017 yılında M. Tel Aviv

29 Ağustos 2017 yılında Maccabi Haifa

30 Ocak 2019 yılında Hapoel Haifa

30 Haziran 2019 yılında Maccabi Haifa

10 Temmuz 2019 yılında FC Ashdod

1 Temmuz 2021 yılında Hapoel Tel Aviv

Shlomi Azulay kimdir

Shlomi Azulay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shlomi Azulay şuan Hapoel Tel Aviv takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maccabi Haifa

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Shlomi Azulay nereli

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