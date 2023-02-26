Shlomi Azulay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shlomi Azulay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shlomi Azulay kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shlomi Azulay ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Shlomi Azulay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shlomi Azulay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shlomi Azulay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shlomi Azulay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shlomi Azulay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shlomi Azulay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shlomi Azulay 18 Ekim 1989 tarihinde Tiberias şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da שלומי אזולאי‎ şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shlomi Azulay Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Shlomi Azulay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Bnei Reineh futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Bnei Reineh takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Shlomi Azulay'nin Maccabi Bnei Reineh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shlomi Azulay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shlomi Azulay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Shlomi Azulay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shlomi Azulay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında H. Kfar Saba

1 Temmuz 2010 yılında Maccabi Haifa

1 Temmuz 2011 yılında Kiryat Shmona

30 Haziran 2012 yılında Maccabi Haifa

13 Ocak 2014 yılında B. Jerusalem

30 Haziran 2014 yılında Maccabi Haifa

1 Temmuz 2014 yılında Hapoel Tel Aviv

1 Temmuz 2015 yılında Bnei Sakhnin

14 Temmuz 2016 yılında Kiryat Shmona

5 Eylül 2017 yılında Bnei Sakhnin

1 Temmuz 2019 yılında B. Jerusalem

1 Kasım 2020 yılında Astra Giurgiu

19 Ocak 2021 yılında Hapoel Tel Aviv

1 Temmuz 2022 yılında M. Bnei Reineh

Shlomi Azulay kimdir

Shlomi Azulay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shlomi Azulay şuan Maccabi Bnei Reineh takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Shlomi Azulay nereli

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