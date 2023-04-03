Sho Fuseya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sho Fuseya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sho Fuseya kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sho Fuseya ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.