Sho Fuseya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sho Fuseya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sho Fuseya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sho Fuseya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sho Fuseya 21 Eylül 2000 tarihinde ---, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 布施谷 翔 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sho Fuseya Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Machida Zelvia futbol takımında oynamaktadır. Machida Zelvia takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sho Fuseya'nin Machida Zelvia ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.
Sho Fuseya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sho Fuseya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2023 yılında Machida Zelvia
Sho Fuseya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sho Fuseya şuan Machida Zelvia takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.
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