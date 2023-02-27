Sho İnagaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sho İnagaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sho İnagaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sho İnagaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sho İnagaki 25 Aralık 1991 tarihinde Nerima, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 稲垣 祥 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sho İnagaki Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sho İnagaki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nagoya Grampus futbol takımında oynamaktadır. Nagoya Grampus takımına 4 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Sho İnagaki'nin Nagoya Grampus ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Sho İnagaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sho İnagaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sho İnagaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sho İnagaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2010 yılında Nipp. Sp. Sc. U

1 Şubat 2014 yılında Ventforet Kofu

7 Ocak 2017 yılında Sanf. Hiroshima

4 Ocak 2020 yılında Nagoya Grampus

Sho İnagaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sho İnagaki şuan Nagoya Grampus takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sho İnagaki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tokyo Oizumi West Hurricane FC, Tokyo South Juve FC (2002-2003), FC Tokyo Jr Yth (2004-2006), Teikyo MS (2007-2009), Nippon Sport Science University

Japonya takımında 8 numaralı formasıyla 30 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 2 gol atmıştır.

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