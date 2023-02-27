Sho İto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sho İto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sho İto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sho İto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sho İto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sho İto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sho İto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sho İto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sho İto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sho İto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sho İto 24 Temmuz 1988 tarihinde Kasugai, Aichi şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 伊藤 翔 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sho İto Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sho İto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sho İto'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Sho İto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/shoito16/

Sho İto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sho İto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sho İto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sho İto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Grenoble

1 Temmuz 2010 yılında Shimizu S-Pulse

14 Ocak 2014 yılında Yokohama F. M.

5 Ocak 2019 yılında Kashima Antlers

15 Ocak 2021 yılında Yokohama FC

1 Ağustos 2021 yılında Matsumoto Yama.

31 Ocak 2022 yılında Yokohama FC

Sho İto kimdir

Sho İto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sho İto şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Sho İto nereli

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