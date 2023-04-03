Sho Shimagaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sho Shimagaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sho Shimagaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sho Shimagaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sho Shimagaki 19 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 島垣 翔 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sho Shimagaki Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Urawa Red Diamonds U18 futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Sho Shimagaki'nin Urawa Red Diamonds U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sho Shimagaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sho Shimagaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sho Shimagaki şuan Urawa Red Diamonds U18 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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