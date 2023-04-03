Sho Toda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sho Toda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sho Toda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sho Toda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.