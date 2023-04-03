Sho Toda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sho Toda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sho Toda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sho Toda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sho Toda 8 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 戸田 将 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sho Toda Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Sho Toda'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sho Toda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sho Toda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sho Toda şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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