Shodai Yamaguchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shodai Yamaguchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shodai Yamaguchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shodai Yamaguchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shodai Yamaguchi 28 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. 1,59 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山口 将大 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shodai Yamaguchi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Albirex Niigata U18 futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Shodai Yamaguchi'nin Albirex Niigata U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shodai Yamaguchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shodai Yamaguchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shodai Yamaguchi şuan Albirex Niigata U18 takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.