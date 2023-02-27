Shogo Asada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shogo Asada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shogo Asada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shogo Asada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shogo Asada 6 Temmuz 1998 tarihinde ---, Nagano şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 麻田 将吾 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shogo Asada Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shogo Asada, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 1 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Shogo Asada'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Shogo Asada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shogo Asada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Shogo Asada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shogo Asada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Kyoto Sanga

1 Şubat 2018 yılında Kamatam. Sanuki

31 Ocak 2020 yılında Kyoto Sanga

Shogo Asada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shogo Asada şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Alfoot Azumino, Kyoto Sanga

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.