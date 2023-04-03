Shogo Maeno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shogo Maeno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shogo Maeno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shogo Maeno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shogo Maeno 30 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 前野 翔伍 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shogo Maeno Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Fukuoka University futbol takımında oynamaktadır. Fukuoka University takımına - tarihinde katılmıştır. Shogo Maeno'nin Fukuoka University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shogo Maeno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shogo Maeno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shogo Maeno şuan Fukuoka University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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