Shogo Neyama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shogo Neyama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shogo Neyama kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shogo Neyama ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Shogo Neyama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shogo Neyama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shogo Neyama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shogo Neyama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shogo Neyama 25 Nisan 2004 tarihinde ---, Hokkaido şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 根山 翔伍 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shogo Neyama Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds U18 futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Shogo Neyama'nin Urawa Red Diamonds U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shogo Neyamaboyu ve yaşı kaç

Shogo Neyama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shogo Neyama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Shogo Neyama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shogo Neyama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2023 yılında Kulüpsüz

Shogo Neyama kimdir

Shogo Neyama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shogo Neyama şuan Urawa Red Diamonds U18 takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Spread Eagle FC Hakodate, Urawa Reds Youth

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Shogo Neyama nereli

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