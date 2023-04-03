Shogo Suetsugu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shogo Suetsugu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shogo Suetsugu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shogo Suetsugu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shogo Suetsugu 16 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 末次 章悟 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shogo Suetsugu Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Fukuoka University futbol takımında oynamaktadır. Fukuoka University takımına - tarihinde katılmıştır. Shogo Suetsugu'nin Fukuoka University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shogo Suetsugu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shogo Suetsugu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shogo Suetsugu şuan Fukuoka University takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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