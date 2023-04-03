Shogo Terasaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shogo Terasaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shogo Terasaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shogo Terasaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shogo Terasaka 6 Haziran 2004 tarihinde ---, Hyogo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 寺阪 尚悟 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shogo Terasaka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shogo Terasaka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Shogo Terasaka'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Shogo Terasaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shogo Terasaka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shogo Terasaka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shogo Terasaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2023 yılında Vissel Kobe

Shogo Terasaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shogo Terasaka şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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