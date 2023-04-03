Shohei Takahashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shohei Takahashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shohei Takahashi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shohei Takahashi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Shohei Takahashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shohei Takahashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shohei Takahashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shohei Takahashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shohei Takahashi 27 Ekim 1991 tarihinde Higashiyamato, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 高橋 祥平 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shohei Takahashi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Imagent Inc. yapmaktadır. Shohei Takahashi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 16 Mart 2023 tarihinde katılmıştır. Shohei Takahashi'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Shohei Takahashiboyu ve yaşı kaç

Shohei Takahashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shohei Takahashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Shohei Takahashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shohei Takahashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2010 yılında Tokyo Verdy

1 Şubat 2013 yılında Omiya Ardija

5 Ocak 2015 yılında Vissel Kobe

6 Ocak 2017 yılında Júbilo Iwata

1 Şubat 2020 yılında Tokyo Verdy

31 Ocak 2021 yılında Júbilo Iwata

1 Şubat 2021 yılında Machida Zelvia

16 Mart 2023 yılında Vissel Kobe

31 Ocak 2024 yılında Machida Zelvia

Shohei Takahashi kimdir

Shohei Takahashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shohei Takahashi şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Higashiyamato Soccer Shonendan, FC Tokyo, Tokyo Verdy

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Shohei Takahashi nereli

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