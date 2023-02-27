Shohei Takeda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shohei Takeda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shohei Takeda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shohei Takeda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shohei Takeda 4 Nisan 1994 tarihinde ---, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 武田 将平 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shohei Takeda Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Shohei Takeda'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Shohei Takeda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shohei Takeda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shohei Takeda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shohei Takeda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2013 yılında Kanagawa Uni

1 Şubat 2016 yılında Fagiano Okayama

31 Ocak 2017 yılında Kanagawa Uni

1 Şubat 2017 yılında Fagiano Okayama

1 Şubat 2020 yılında Ventforet Kofu

31 Ocak 2021 yılında Fagiano Okayama

1 Şubat 2021 yılında Kyoto Sanga

Shohei Takeda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shohei Takeda şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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