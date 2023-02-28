Shokhmalik Komilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shokhmalik Komilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shokhmalik Komilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shokhmalik Komilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shokhmalik Komilov 14 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Шохмалик Комилов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shokhmalik Komilov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EA Sport yapmaktadır. Shokhmalik Komilov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nasaf Qarshi futbol takımında oynamaktadır. Nasaf Qarshi takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Shokhmalik Komilov'nin Nasaf Qarshi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shokhmalik Komilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shokhmalik Komilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Shokhmalik Komilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shokhmalik Komilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Nasaf Qarshi

22 Ocak 2022 yılında Dinamo

31 Aralık 2022 yılında Nasaf Qarshi

Shokhmalik Komilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shokhmalik Komilov şuan Nasaf Qarshi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Shokhmalik Komilov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 8 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.