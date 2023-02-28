Shokhnazar Norbekov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shokhnazar Norbekov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shokhnazar Norbekov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shokhnazar Norbekov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shokhnazar Norbekov 18 Temmuz 1994 tarihinde Yangiyer şehrinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shokhnazar Norbekov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DSG-Dekic Sport Group yapmaktadır. Shokhnazar Norbekov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turon Yaypan futbol takımında oynamaktadır. Turon Yaypan takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Shokhnazar Norbekov'nin Turon Yaypan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Shokhnazar Norbekov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shokhnazar Norbekov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shokhnazar Norbekov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shokhnazar Norbekov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Metallurg Bk.

1 Ağustos 2016 yılında AGMK Olmaliq

1 Temmuz 2019 yılında Surkhon

1 Ocak 2020 yılında Kokand 1912

5 Ocak 2022 yılında Metallurg Bk.

31 Temmuz 2022 yılında Kokand 1912

1 Ocak 2023 yılında FK Turon

Shokhnazar Norbekov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shokhnazar Norbekov şuan Turon Yaypan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Shokhnazar Norbekov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U20 takımında 10 numaralı formasıyla 23 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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