Shokhrukh Abdurakhmonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shokhrukh Abdurakhmonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shokhrukh Abdurakhmonov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shokhrukh Abdurakhmonov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Shokhrukh Abdurakhmonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shokhrukh Abdurakhmonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shokhrukh Abdurakhmonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shokhrukh Abdurakhmonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shokhrukh Abdurakhmonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shokhrukh Abdurakhmonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shokhrukh Abdurakhmonov 8 Mart 1999 tarihinde Akkurgan şehrinde doğmuştur.  Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Шохрух Комил оглы Абдурахмонов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shokhrukh Abdurakhmonov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shokhrukh Abdurakhmonov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bunyodkor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Bunyodkor Tashkent takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Shokhrukh Abdurakhmonov'nin Bunyodkor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Shokhrukh Abdurakhmonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shokhrukh Abdurakhmonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Shokhrukh Abdurakhmonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shokhrukh Abdurakhmonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2019 yılında Dinamo

18 Temmuz 2019 yılında Pakhtakor

19 Temmuz 2019 yılında Dinamo

1 Mart 2022 yılında Energetik-BGU

30 Temmuz 2022 yılında Dinamo

31 Aralık 2022 yılında Energetik-BGU

16 Şubat 2023 yılında Bunyodkor

31 Aralık 2023 yılında Energetik-BGU

Shokhrukh Abdurakhmonov kimdir

Shokhrukh Abdurakhmonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shokhrukh Abdurakhmonov şuan Bunyodkor Tashkent takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Shokhrukh Abdurakhmonov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Özbekistan U23 takımında 20 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 29 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Shokhrukh Abdurakhmonov nereli

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