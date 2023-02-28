Shokhrukh Eshbutaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shokhrukh Eshbutaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shokhrukh Eshbutaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shokhrukh Eshbutaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shokhrukh Eshbutaev 19 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Шоҳруҳ Эшбўтаев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shokhrukh Eshbutaev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATHLETIC DARJE yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Surkhon Termiz futbol takımında oynamaktadır. Surkhon Termiz takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Shokhrukh Eshbutaev'nin Surkhon Termiz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shokhrukh Eshbutaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shokhrukh Eshbutaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shokhrukh Eshbutaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shokhrukh Eshbutaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında FC Yangier

1 Ocak 2014 yılında FK Oqtepa

1 Ocak 2015 yılında Sogdiana

28 Temmuz 2017 yılında FK Obod

1 Ocak 2018 yılında Dinamo

1 Eylül 2020 yılında Mash'al

20 Ocak 2022 yılında Surkhon

Shokhrukh Eshbutaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shokhrukh Eshbutaev şuan Surkhon Termiz takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Shokhrukh Eshbutaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 12 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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