Shokhrukh Gadoev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shokhrukh Gadoev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shokhrukh Gadoev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shokhrukh Gadoev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shokhrukh Gadoev 31 Aralık 1991 tarihinde Qarshi şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Шохрух Гадоев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shokhrukh Gadoev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KHAN Sports Management yapmaktadır. Shokhrukh Gadoev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC OKMK Olmaliq futbol takımında oynamaktadır. FC OKMK Olmaliq takımına 9 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Shokhrukh Gadoev'nin FC OKMK Olmaliq ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Shokhrukh Gadoev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shokhrukh Gadoev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shokhrukh Gadoev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shokhrukh Gadoev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2016 yılında Al-Muharraq

29 Temmuz 2016 yılında Bunyodkor

25 Şubat 2017 yılında FK Buxoro

13 Temmuz 2017 yılında Bunyodkor

17 Mart 2018 yılında Daejeon Citizen

18 Temmuz 2019 yılında Bunyodkor

1 Ocak 2020 yılında Keshla

9 Şubat 2021 yılında AGMK Olmaliq

Shokhrukh Gadoev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shokhrukh Gadoev şuan FC OKMK Olmaliq takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Shokhrukh Gadoev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 22 numaralı formasıyla 7 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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