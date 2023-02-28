Shokhruz Norkhonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shokhruz Norkhonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shokhruz Norkhonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shokhruz Norkhonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shokhruz Norkhonov 13 Nisan 1993 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Шохруз Норхонов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shokhruz Norkhonov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dribbling Agency yapmaktadır. Shokhruz Norkhonov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Navbahor Namangan futbol takımında oynamaktadır. Navbahor Namangan takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Shokhruz Norkhonov'nin Navbahor Namangan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Shokhruz Norkhonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shokhruz Norkhonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shokhruz Norkhonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shokhruz Norkhonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2017 yılında Bunyodkor

14 Şubat 2018 yılında Sogdiana

5 Ocak 2023 yılında Navbahor

Shokhruz Norkhonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shokhruz Norkhonov şuan Navbahor Namangan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Shokhruz Norkhonov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 18 numaralı formasıyla 23 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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