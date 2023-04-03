Shoki Nakamura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shoki Nakamura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shoki Nakamura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shoki Nakamura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shoki Nakamura 7 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 中村 香紀 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shoki Nakamura Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hokkaido Consadole Sapporo U18 futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Shoki Nakamura'nin Hokkaido Consadole Sapporo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shoki Nakamura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shoki Nakamura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shoki Nakamura şuan Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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