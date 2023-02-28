Shokir Yuldoshev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shokir Yuldoshev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shokir Yuldoshev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shokir Yuldoshev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shokir Yuldoshev 20 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Шокир Юлдошев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shokir Yuldoshev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATHLETIC DARJE yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shurtan Guzar futbol takımında oynamaktadır. Shurtan Guzar takımına 12 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Shokir Yuldoshev'nin Shurtan Guzar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shokir Yuldoshev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shokir Yuldoshev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shokir Yuldoshev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shokir Yuldoshev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Shurtan Guzar

5 Mart 2021 yılında Nasaf Qarshi

28 Temmuz 2021 yılında Dinamo

31 Aralık 2021 yılında Nasaf Qarshi

1 Şubat 2022 yılında Dinamo

31 Aralık 2022 yılında Nasaf Qarshi

12 Şubat 2023 yılında Shurtan

Shokir Yuldoshev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shokir Yuldoshev şuan Shurtan Guzar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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