Shokry Naguib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shokry Naguib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shokry Naguib kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shokry Naguib ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Shokry Naguib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shokry Naguib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shokry Naguib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shokry Naguib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shokry Naguib adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shokry Naguib Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shokry Naguib 1 Mayıs 1994 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da شكري نجيب şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shokry Naguib Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shokry Naguib, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pharco FC futbol takımında oynamaktadır. Pharco FC takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Shokry Naguib'nin Pharco FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Shokry Naguib Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shokry Naguib isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Shokry Naguib Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shokry Naguib futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Ismaily

6 Ekim 2015 yılında Aswan SC

30 Haziran 2016 yılında Ismaily

28 Temmuz 2017 yılında El Mokawloon

29 Ocak 2018 yılında Ismaily

22 Ocak 2019 yılında Petrojet

30 Haziran 2019 yılında Ismaily

26 Ağustos 2019 yılında El Mokawloon

31 Ekim 2020 yılında Ismaily

4 Ocak 2022 yılında Pharco FC

Shokry Naguib kimdir

Shokry Naguib Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shokry Naguib şuan Pharco FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Shokry Naguib Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mısır U23 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Shokry Naguib nereli

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