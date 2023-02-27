Shoma Doi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shoma Doi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shoma Doi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shoma Doi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shoma Doi 21 Mayıs 1992 tarihinde Yamagata, Yamagata şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 土居 聖真 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shoma Doi Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini R4SE yapmaktadır. Shoma Doi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashima Antlers futbol takımında oynamaktadır. Kashima Antlers takımına 1 Şubat 2011 tarihinde katılmıştır. Shoma Doi'nin Kashima Antlers ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Shoma Doi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/doi.shoma_official/

Shoma Doi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shoma Doi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Shoma Doi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shoma Doi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Kashima Antlers

Shoma Doi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shoma Doi şuan Kashima Antlers takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shoma Doi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

OSA Fortuna Yamagata FC, Kashima Antlers Jr Yth (2005-2007), Kashima Antlers Yth (2008-2010)

Japonya takımında 13 numaralı formasıyla 12 Aralık 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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