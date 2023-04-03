Shoma Kobayashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shoma Kobayashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Shoma Kobayashi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shoma Kobayashi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.