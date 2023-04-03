Shoma Kobayashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shoma Kobayashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shoma Kobayashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shoma Kobayashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shoma Kobayashi 4 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 小林 章馬 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shoma Kobayashi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Albirex Niigata U18 futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Shoma Kobayashi'nin Albirex Niigata U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shoma Kobayashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shoma Kobayashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shoma Kobayashi şuan Albirex Niigata U18 takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.
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