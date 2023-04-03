Shoma Kurita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shoma Kurita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Shoma Kurita kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shoma Kurita ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.