Shoma Kurita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shoma Kurita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shoma Kurita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shoma Kurita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shoma Kurita 18 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 栗田 翔馬 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shoma Kurita Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kashiwa Reysol U18 futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Shoma Kurita'nin Kashiwa Reysol U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shoma Kurita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shoma Kurita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shoma Kurita şuan Kashiwa Reysol U18 takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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