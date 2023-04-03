Shoma Nakanishi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shoma Nakanishi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shoma Nakanishi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shoma Nakanishi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shoma Nakanishi 10 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 中西 渉真 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shoma Nakanishi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kansai University futbol takımında oynamaktadır. Kansai University takımına - tarihinde katılmıştır. Shoma Nakanishi'nin Kansai University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shoma Nakanishi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shoma Nakanishi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shoma Nakanishi şuan Kansai University takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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