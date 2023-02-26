Shon Goldberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shon Goldberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shon Goldberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shon Goldberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shon Goldberg 13 Haziran 1995 tarihinde Tel Aviv şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İsrail,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da שון גולדברג şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shon Goldberg Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Haifa futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Haifa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Shon Goldberg'nin Maccabi Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Shon Goldberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shon Goldberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shon Goldberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shon Goldberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında M. Tel Aviv

3 Şubat 2015 yılında Hapoel Tel Aviv

30 Haziran 2015 yılında M. Tel Aviv

1 Eylül 2015 yılında Bnei Yehuda

30 Haziran 2017 yılında M. Tel Aviv

4 Eylül 2017 yılında B. Jerusalem

30 Haziran 2018 yılında M. Tel Aviv

18 Ağustos 2018 yılında Hapoel Haifa

1 Temmuz 2019 yılında H. Beer Sheva

1 Temmuz 2021 yılında Maccabi Haifa

Shon Goldberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shon Goldberg şuan Maccabi Haifa takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shon Goldberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Tel Aviv

İsrail takımında 13 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U19 takımında 13 numaralı formasıyla 8 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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