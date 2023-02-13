Shon Weissman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shon Weissman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shon Weissman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shon Weissman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shon Weissman 14 Şubat 1996 tarihinde Haifa şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İsrail,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı שון וייסמן şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shon Weissman Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Skylar yapmaktadır. Shon Weissman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Granada futbol takımında oynamaktadır. Granada takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Shon Weissman'nin Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Shon Weissman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/shonweissman9/

Shon Weissman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Shon Weissman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Shon Weissman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shon Weissman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Maccabi Haifa

19 Ağu 2015 yılında Hapoel Acre

12 Ocak 2016 yılında Maccabi Haifa

14 Temmuz 2016 yılında Maccabi Netanya

30 Haziran 2017 yılında Maccabi Haifa

5 Eylül 2017 yılında Kiryat Shmona

30 Haziran 2018 yılında Maccabi Haifa

1 Temmuz 2019 yılında Wolfsberger AC

31 Ağu 2020 yılında Real Valladolid

31 Ocak 2023 yılında Granada

30 Haziran 2023 yılında Real Valladolid

Shon Weissman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shon Weissman şuan Granada takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shon Weissman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Haifa

İsrail takımında 9 numaralı formasıyla 9 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 4 gol atmıştır.

İsrail U21 takımında 11 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

İsrail U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 2 gol atmıştır.

İsrail U17 takımında 16 numaralı formasıyla 12 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 7 gol atmıştır.

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