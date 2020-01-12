Short Track Federasyon Kupası-3 yarışları Kocaeli'de yapılacak

KOCAELİ (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Short Track Federasyon Kupası-3 yarışları 18-19 Ocak'ta Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenecek organizasyona 11 kulüpten 27'si kadın 70 sporcu katılacak.

Ankara, Kocaeli ve Erzurum'dan turnuvaya katılacak sporcular, senior, junior A, B, C ve D kategorilerinde dereceye girmek ve 3-5 Nisan'da Ankara'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda yarışma hakkı elde edebilmek için mücadele verecek.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara törenle madalyaları takdim edilecek.

Kaynak: AA