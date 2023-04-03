Shota Aono kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shota Aono Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shota Aono adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shota Aono Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shota Aono 8 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 青野 翔太 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shota Aono Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rissho University futbol takımında oynamaktadır. Rissho University takımına - tarihinde katılmıştır. Shota Aono'nin Rissho University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shota Aono Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shota Aono Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shota Aono şuan Rissho University takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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