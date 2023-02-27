Shota Fujio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shota Fujio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shota Fujio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shota Fujio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shota Fujio 2 Mayıs 2001 tarihinde ---, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 藤尾 翔太 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shota Fujio Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HEROE yapmaktadır. Shota Fujio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerezo Osaka futbol takımında oynamaktadır. Cerezo Osaka takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Shota Fujio'nin Cerezo Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Shota Fujio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shota Fujio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shota Fujio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shota Fujio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Cerezo Osaka

12 Haziran 2021 yılında Mito HollyHock

31 Ocak 2022 yılında Cerezo Osaka

1 Şubat 2022 yılında Tokushima Vort.

31 Ocak 2023 yılında Cerezo Osaka

Shota Fujio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shota Fujio şuan Cerezo Osaka takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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