Shota Fujio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shota Fujio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shota Fujio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shota Fujio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Shota Fujio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shota Fujio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shota Fujio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shota Fujio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shota Fujio 2 Mayıs 2001 tarihinde ---, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 藤尾 翔太 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shota Fujio Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HEROE yapmaktadır. Shota Fujio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Machida Zelvia futbol takımında oynamaktadır. Machida Zelvia takımına 6 Mart 2023 tarihinde katılmıştır. Shota Fujio'nin Machida Zelvia ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Shota Fujioboyu ve yaşı kaç

Shota Fujio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shota Fujio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Shota Fujio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shota Fujio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Cerezo Osaka

12 Haziran 2021 yılında Mito HollyHock

31 Ocak 2022 yılında Cerezo Osaka

1 Şubat 2022 yılında Tokushima Vort.

31 Ocak 2023 yılında Cerezo Osaka

6 Mart 2023 yılında Machida Zelvia

31 Ocak 2024 yılında Cerezo Osaka

Shota Fujio kimdir

Shota Fujio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shota Fujio şuan Machida Zelvia takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

RIPACE SC, Cerezo Osaka

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Shota Fujio nereli

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