Shota Fukuoka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shota Fukuoka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shota Fukuoka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shota Fukuoka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shota Fukuoka 24 Ekim 1995 tarihinde Nishitokio, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 福岡 将太 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shota Fukuoka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shota Fukuoka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Shota Fukuoka'nin Gamba Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Shota Fukuoka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shota Fukuoka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Shota Fukuoka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shota Fukuoka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında Shonan Bellmare

1 Şubat 2015 yılında Fukushima Utd.

31 Ocak 2017 yılında Shonan Bellmare

1 Şubat 2017 yılında Tochigi SC

5 Ocak 2019 yılında Tokushima Vort.

9 Ocak 2022 yılında Gamba Osaka

Shota Fukuoka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shota Fukuoka şuan Gamba Osaka takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Jissen Gakuen High School

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.