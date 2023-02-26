Shota Kerdzevadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shota Kerdzevadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shota Kerdzevadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shota Kerdzevadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shota Kerdzevadze 20 Mart 1993 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da შოთა კერძევაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shota Kerdzevadze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gagra futbol takımında oynamaktadır. FC Gagra takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Shota Kerdzevadze'nin FC Gagra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shota Kerdzevadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shota Kerdzevadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shota Kerdzevadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shota Kerdzevadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Samtredia

1 Temmuz 2012 yılında Merani II

1 Temmuz 2013 yılında Merani Martvili

1 Ocak 2014 yılında FC Samtredia

14 Temmuz 2016 yılında Kolkheti Poti

11 Ocak 2018 yılında FC Samtredia

1 Ağustos 2021 yılında FC Shevardeni

1 Ocak 2022 yılında FC Gagra

Shota Kerdzevadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shota Kerdzevadze şuan FC Gagra takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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