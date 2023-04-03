Shota Nebiki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shota Nebiki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shota Nebiki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shota Nebiki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shota Nebiki 20 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shota Nebiki Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kashiwa Reysol U18 futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Shota Nebiki'nin Kashiwa Reysol U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shota Nebiki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shota Nebiki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shota Nebiki şuan Kashiwa Reysol U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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