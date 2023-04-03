Shota Nebiki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shota Nebiki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Shota Nebiki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shota Nebiki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.