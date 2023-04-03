Shotaro Kakitani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shotaro Kakitani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Shotaro Kakitani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shotaro Kakitani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.