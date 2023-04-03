Shotaro Kakitani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shotaro Kakitani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shotaro Kakitani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shotaro Kakitani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shotaro Kakitani 23 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,62 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 垣谷 将太郎 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shotaro Kakitani Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kansai University futbol takımında oynamaktadır. Kansai University takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Shotaro Kakitani'nin Kansai University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shotaro Kakitani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shotaro Kakitani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2022 yılında Kansai Univ.
Shotaro Kakitani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shotaro Kakitani şuan Kansai University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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